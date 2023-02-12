البنك الوطني الجزائري: 21 مليار دج قيمة الودائع إلى غاية 31 ديسمبر 2022

كشف مدير البنك الوطني الجزائري “BNA” محمد لمين لبو، اليوم الأحد، أن قيمة الودائع إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بلغت 21 مليار دج، فيما تجاوز رقم اعمال البنك الجزائري في 2022 تجاوز 160 مليار دج أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار.

ويأتي هذا خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.

وفي مستهل اللقاء، كشف لبو أن البنك الوطني الجزائري يبرز كبنك جواري بامتياز، بضمه 227 وكالة، تشرف عليها 21 مديرية جهوية للاستغلال منتشرة عبر كافة التراب الوطن، مع قرابة 5800 موظف.

وأضاف نفس المتحدث أن البنك يقترح حلولا تمويلية تتلاءم مع جميع الاحتياجات، وسيسعى للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن البنك استطاع استقطاب مزيدا من الزبائن في أوقات جد قصيرة بفضل استثماره في رقمنة منتجاته وخدماته وكذا في توسيع نطاق وسائل الدفع الرقمية.