البنك الوطني: تحويلات مالية هامة عبر تطبيق “ويمباي”

كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، عن تسجيل تحويلات مالية هامة عبر تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول “ويمباي”.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع بمقر المديرية العامة للبنك. على إتفاقية شراكة مع شركة “واد كنيس”. تهدف إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني. أكد لبو أن البنك يسجل من خلال تطبيق “ويمباي” الخاص بالدفع الإلكتروني، تحويلات مالية هامة.

كما لفت إلى أن التطبيق الذي أطلقه هذا البنك العمومي في شهر مارس 2021، يسمح للزبائن بدفع العديد من الفواتير على غرار فواتير الماء، الكهرباء والغاز. بالإضافة كذلك إلى إتصالات الجزائر، الهاتف النقال وسكنات البيع بالإيجار “عدل”.

كما أوضح المدير العام، أن البنك الوطني الجزائري يحصي أزيد من 2 مليون حساب بنكي. وأن لديه مراكز بيانات في الجزائر تضمن تأمين بيانات الزبائن والتدفقات المالية”. مشيرا إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالبنك تتوفر على المساحة اللازمة لاستقبال المزيد من المتعاملين الإقتصاديين الذين يرغبون في الإستفادة من خدمات البنك.

للإشارة، بلغت التحويلات المالية في إطار التجارة الإلكترونية على مستوى البنك الوطني الجزائري السنة الماضية قرابة 960 ألف عملية. بقيمة مالية قدرها 3.52 مليار دج.

أما بخصوص اتفاقية الشراكة مع “واد كنيس”، وهي شركة جزائرية مختصة في اعلانات البيع والشراء عبر الأنترنت، أوضح المدير العام أنها تتضمن دمج العمليات التجارية للشركة على مستوى البنك. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستسمح للطرفين بتوسيع أكثر للعمليات المصرفية. والدفع الإلكتروني والترويج للمنتوج الجزائري.

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