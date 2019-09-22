البنوك الأوروبية تعتزم الاستغناء عن أزيد من 44 ألف منصب عمل

أعلنت أزيد من 10 بنوك أوروبية، على غرار كل من “سوسيتي جينرال” و “دوتش بنك”، نيتها في تقليص عدد مناصب العمل فيها.

أفادت تقارير صادرة عن أزيد من عشرة بنوك أوروبية التوجه نحو الاستغناء عن أزيد من 44000 منصب عمل فيها بحلول سنة 2019.

وكشفت التقارير، نقلا عن وسائل الإعلام الفرنسية، أن الصعوبات المالية التي تواجها معظم البنوك الأوروبية دفع بمسيريها لانتهاج سياسة تقليص عدد الوظائف المتاحة في وكالاتها.

مشيرة أن التوجهات السياسية والتجارية الأخيرة أثرت وبشكل كبير على الوضعية المالية لمعظم البنوك الأوروبية.

وأوضحت التقارير أن البنك الفرنسي “سوسيتي جينرال” أعلن الاستغناء عن 3450 وظيفة في كل الوكالات التابعة له.

فيما كشف البنك الألماني “كوميرسبنك” عن نيته في الاستغناء عن 200 وكالة تابعة له وقرابة 4300 منصب عمل لديه.

كما أعلن البنك الألماني “دوتش بنك” نيته في إزالة 18000 وظيفة بحلول 2022.

بنك “HSBC ” أعلن هو الأخر بداية شهر أوت الماضي إلغاء 4000 وظيفة عبر وكالاته البنكية، في الوقت الذي كشف البنك البريطاني “BARCLAYS” الاستغناء عن حوالي 3000 منصب عمل خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وأفاد بنك “بي أن بي باريبا” أنه وبحلول سنة 2021 سيتم إلغاء ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوظائف لديه.