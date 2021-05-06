البنوك العمومية: تعبئة 8 مليار دينار إضافية بفضل الصيرفة الاسلامية

تمكنت البنوك العمومية من تعبئة توفير إضافي بقيمة 8 مليار دينار، بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية.

وحسب حصيلة تم عرضها أمس، خلال إجتماع الحكومة، فإنّ النتائج الأولية للصيرفة الإسلامية تعدّ مشجعة.

كما أسهمت في تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي نحو 12 ألف حساب.

وطلب الوزير الأول من وزير الـمالية “تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال المالية الإسلامية.