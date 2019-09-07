البنين يحقق ريمونتادا أمام كوت ديفوار قبل مواجهة الجزائر

فاز منتخب البنين، في المباراة الودية التي جمعته أمس الجمعة، بمنتخب كوت ديفوار، وعلى ملعب هذا الأخير، بنتيجة 2-1.

وكان منتخب كوت ديفوار، متقدما في النتيجة على البنين، بعد ما سجل هدفه الأول والوحيد في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

وتمكن منتخب البنين، من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ82، قبل أن يضيف القائد ستيفان سيسقنو، هدف الفوز في الدقيقة الـ87 عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا حقق منتخب البنين الفوز بمباراته الودية الأولى، قبل مباراته الودية الثانية المقررة أمام المنتخب الجزائري، يوم الإثنين المقبل، بملعب “5 جويلية”.