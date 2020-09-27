البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير تمثل الجزائر في الأسبوع الثقافي الدولي بالعراق

أعلنت هيئة تنظيم مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، بكل إفتخار عن تمثيلها للجزائر في فعاليات الأسبوع الثقافي الدولي.

هذا وسيقام الأسبوع الثقافي، الدولي، في إقليم كردستان بالعراق، من 01 إلى 05 أكتوبر المقبل، ويحمل شعار ” الثقافة في زمن الكورونا “.

وتم تنظيم هذا الأسبوع الثقافي من طرف حكومة إقليم كردستان في العراق، ووزارة الثقافة والشباب العراقية، وتحت الرعاية السامية لوزير الثقافة العراقي.

هذا وسيلقي مدير المهرجان، في الفاتح من أكتوبر القادم، كلمة إفتتاحية بمناسبة إنطلاق فعاليات هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي تشارك فيها العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم.

وسيتم إختيار عدد من الأفلام التي سبق لها و شاركت في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، لعرضها على الجمهور ضمن برنامج الأسبوع الثقافي في اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي.

وقد تم اختيار 4 أفلام التي عرضت سابقا في مهرجان البوابة، من أجل المشاركة في الأسبوع الثقافي في إقليم كردستان وهي الفيلم الوثائقي “عبلي” إخراج طارق العبدلي من تونس.

وفيلم ” لم ينته بعد ” إخراج مي مصطفى يخو من موريتانيا، وفيلم ” الأم ” إخراج ناصيف شلش من سوريا، وفيلم ” فينسنت قبل الظهيرة Vincent avant midi ” إخراج غيوم مينجويت من فرنسا.