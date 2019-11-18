البوتسوانيون يتجاوزون القانون مع الخضر والفاف تتوعدهم

شهد الإجتماع التقني الذي جمع بين مُمثلي المنتخب الوطني ونظرائهم البوتسوانيين، تدوين مُحافظ اللقاء للتجاوزات الكثيرة التي قام بها أصحاب الضيافة.

وكان أول ما تمت الإشارة إليه، إجبار الفاف على دفع تكاليف الفيزا بقيمة وصلت لـ150 دولار عن الفرد الواحد.

ووجدت إدارة الرئيس خير الدين زطشي، نفسها مُجبرة على صرف قيمة تُضاهي تقريبا 100 مليون سنتيم، لحل هذا الإشكال.

ووفقا لما أشار له مُراسل “النهار” في عين المكان، فإن الفاف توعدت بالتعامل بالمثل مع أشبال عادل عمروش في لقاء الإياب.

وإضافة لمُشكلة الفيزا، فإن مُحافظ اللقاء، أشار لعدم إلتزام الطرف البوتسواني بتوفير ملعب المُباراة للأفناك في نفس توقيت اللقاء.

وهذا دون نسيان حادثة دخول جاسوس، لمتابعة تدريبات أشبال جمال بلماضي.