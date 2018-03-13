“البوحمرون” يجتاح 11 ولاية

قال البروفسور عبد المجيد بن لشهب، أن سبب إنتشار فيروس الحصبة يعود إلى الإقبال الضعيف على حملات التلقيح.

مشيرا للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن ولاية الوادي تٌعد 1047 حالة إصابة، نجمت عنها أربع وفيات.

أما ولاية ورقلة فتحصي 797 حالة نجم عنها وفاة واحدة.

و أشار البروفيسور إلى وجود حالات في كل من إليزي، تمنراست، بسكرة، تبسة، غليزان، وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات تيارت، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، المدية والبيض، بمجموع 2317 حالة إصابة منهم 5 وفيات.

وأضاف أن الحماية من إنتشار الفيروس تكون عن طريق التلقيح.

و قال عبد المجيد بن لشهب عن ولاية ميلة المتواجد فيها إن 67 ألف طفل تلقوا التطعيم ضد الحصبة.

وسيتم تلقيح كل الأطفال المتبقين حيث تبقى هذه العملية مستمرة عبر المؤسسات الصحية، مؤكدا عدم وجود داء “البوحمرون” بولاية ميلة.