البوحمرون يضرب بقوة في أمريكا والسبب الكيان الصهيوني !

أصيب 55 شخصا على الأقل بوباء الحصبة “البوحمرون”، في مدينة نيويورك الأمريكية، حتى 8 جانفي الجاري.

وتتعامل السلطات الأمريكية مع أسوأ تفشي للحصبة منذ عقود، حيث تنتشر العدوى بسرعة في هدسون فالي ومدينة نيويورك.

وبدأ تفشي الوباء في سبتمبر 2018 بعد عودة طفل من رحلة من الكيان الصهيوني، حيث يستمر الكفاح هناك ضد الحصبة منذ أشهر.

ويقطن معظم الضحايا بولاية نيويورك في مجتمعات يهودية أرثوذكسية، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وتحث الإدارات الصحية المحلية بالولاية الآباء على تطعيم أطفالهم في أقرب وقت ممكن حتى قبل سن عام.

ونصحت مقاطعة بوكلاند الأطفال المحليين بأخذ الجرعة الأولى في عمر 6 أشهر والجرعة الثانية بعدها بـ 28 يوما، حسبما ذكرت الصحيفة.

وينتشر مرض الحصبة بسهولة ويمكن أن يكون خطيرا على أي شخص لم يتم تطعيمه وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل.

وتشمل أعراضه المبكرة الحمى والسعال والدموع وسيلان الأنف، وفي وقت لاحق يظهر الطفح الجلدي على وجه المريض وأجزاء من جسمه.