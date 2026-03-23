البورسعيدي يُخطط لحرمان “السياربي” من انجازها القاري!

تخطط إدارة نادي المصري البورسعيدي، اللجوء إلى “الكاف” من أجل حرمان شباب بلوزداد، من تنشيط نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وفقا لما أكدته تقارير صحفية مصرية.

وكانت تشكيلة “السياربي” قد حجزت مقعدا في المربع الذهبي للكونفدرالية. عقب تعادلها سلبيا، مساء أول أمس، أمام البورسعيدي، مستفيدة من التعادل الايجابي الأسبوع الفارط. في مصر بهدف لمثله.

وكشف موقع “المصري اليوم” أن مسؤولي البورسعيدي. يحضرون لتقديم شكوى رسمية على مستوى الاتحاد الإفريقي، ضد الحكم الزيمبابوى برايتون تشيميني، الذى أدار مباراة الإياب.

كما أوضح الموقع ذاته، نقلا عن مصادره الخاصة بأن إدارة الفريق المصري. ستقوم بمراجعة شريط المباراة بشكل دقيق، للتحقق من مدى حصول لاعب شباب بلوزداد جابر كايسيس على إنذارين، وعدم قيام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

مشيرا إلى أنه في حال ثبوت حصول كاسيس، على إنذارين بالفعل، يعتزم النادي المصري التقدم بتظلم رسمي لـ”الكاف” مدعما بكافة اللقطات والمستندات التي تؤكد الواقعة. للمطالبة بالتحقيق فى الخطأ التحكيمي الذي قد يكون مؤثرا فى نتيجة المباراة.