البورفيسور بلحاج عن كورونا المتحورة.. لا يوجد سلالة جزائرية

فنّد مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، رشيد بلحاج، وجود نسخة جزائرية متحورة من فيروس كورونا “كوفيد-19”. وأشار رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، إلى أن التحقيقات الوبائية أثبتت عدم وجود سلالة جزائرية.

وقال بلحاج، للإذاعة الوطنية، إن مستشفى مصطفى باشا، يستقبل يوميا من 30 إلى 50 حالة للكشف و6 حالات استشفائية. وأكد المسؤول، أن قدرة المستشفى لا تحتمل أكثر من 20 حالة انعاش.

ويجدر الذكر، أن الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي، الدكتور محمد زروال، قد أعلن في حوار لإذاعة سطيف عن تسجيل سلالات متحورة جزائرية. وقال زروال “لدينا سلالات جزائرية لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة”.

وبخصوص حملة التلقيح الجارية، عبّر البروفيسور، عن أسفه لغياب التوعية نتيجة التخوف من اللقاحات رغم وفرتها. وكشف المتحدث، أن الإقبال ضعيف على العملية اذ لا تستقبل الخيم الموضوعة للغرض اكثر من 100 حالة يوما.

وعن البكالوريا، أكد بلحاج أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة، كاشفا عن توفير الأقنعة الواقية وسوائل التعقيم وأجهزة مراقبة الحرارة. مضيفا أن الجزائر اكتسبت طيلة 16 شهرا خبرة بالتعامل مع كورونا، مشيرا أن الممتحنين شباب التي لا تطرح إشكالا خاصا.