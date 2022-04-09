البوسعادي: “نحترم وفاق سطيف لكنه لم يعد بالقوة التي كان عليها”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب الترجي التونسي، أنيس البوسعادي، عن المواجهة التي تنتظرهم أمام وفاق سطيف، في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح البوسعادي: “وفاق سطيف يواجه صعوبات في اياب بطولة هذا الموسم، ولم يعد قويا مثلما كان مواسم 2014 أو 2017”.
كما أضاف: “رغم ذلك، يبقى لزاما علينا احترام الوفاق، كونه يملك تقاليده، وأي فريق بلغ ربع النهائي يملك حظوظه”.
وتابع أنيس البوسعادي: “درسنا كل الجوانب، وحددنا أهدافنا لهذا الدور، نتوقع أن تكون مباراة الذهاب بالجزائر صعبة، بطابع داربي”
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