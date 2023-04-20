البوسعايدي: “مواجهة الشبيبة جد مهمة وهدفنا العودة بنتيجة ايجابية”

كشف مساعد مدرب الترجي التونسي، أنيس البوسعايدي، نويا فريقه من مواجهة الشبيبة في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، مؤكدا نيتهم في احراز الفوز.

وصرح بوسعيدي، في ندواته الصحفية اليوم الخميس: “الشبيبة تملك تاريخ وجمهور كبير، وبالنسبة لنا منافسة رابطة الأبطال تعد هدف رئيسي للفريق”.

كما أضاف: “جئنا إلى الجزائر بهدف العودة بنتيجة ايجابية تسهل علينا مباراة الاياب، وتسمح لنا بخوضها في أريحية”.

وأردف: ” كل تركيزنا منصب على مباراة الشبيبة، التي تعد هدف رئيسي للترجي بصفة عامة، وعلينا ضمان الفعالية أمام المرمى”.

وتابع مساعد مدرب الترجي، أنيس بوسعيدي: “ندرك أن الضغط علينا سيكون كبير امام الشبيبة، لكن لاعبينا متعودين على ذلك”.