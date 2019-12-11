البوسنة والعالم ينتفضون ضد حامل جائزة نوبل للأدب

تحصل الروائي النمساوي بيتر هاندك على جائزة نوبل في الأدب، أمس الثلاثاء، وسط إنتقادات له لتبريره جرائم الحرب الصربية.

كان هاندكه مؤيدا قويا للصرب ونفى أن تكون مذبحة 8000 مسلم بوسني في بلدة سريبرينيتسا إبادة جماعية.

وقاطع ممثلو سبع دول حفل توزيع الجوائز إحتجاجًا على ذلك، كما فعل أحد أعضاء الأكاديمية السويدية، كما إستقال عضو في لجنة الترشيحات للجائزة.

وقاطعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو وكرواتيا ومقدونيا الشمالية وتركيا وأفغانستان حفل توزيع الجوائز وشجب بعض قادة تلك البلاد الجائزة.

وقال رئيس كوسوفو هاشم تقي إنّ “العدالة ستسود، لا للأكاذيب والحرمان وتزوير جوائز نوبل”.

وفي العاصمة البوسنية سراييفو، أقامت جمعية ضحايا الحرب عرضًا إلكترونيًا كبيرًا يصور هاندك كشرير يقف إلى جانب جماجم.