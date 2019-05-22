“البوشي” أمام العدالة اليوم بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة

أخبار الجزائر
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“البوشي” أمام العدالة اليوم بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة البوشي
بقلم أسماء.ع

يمثل المتهم كمال شيخي المدعو “البوشي”، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة  بخصوص قضية المحافظين العقاريين.

ويتعلق الأمر بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة “كمال البوشي”.

ويتابع “البوشي” المتواجد رهن الحبس الاحتياطي، رفقة 12 متهما آخرا في أربعة ملفات من بينها قضية تهريب الكوكايين  الذي”لم يبرمج بعد”.

للإشارة،كان وزير العدل السابق،قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ كوكايين،بميناء وهران أثبت تورط أشخاص آخرون.

وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا  مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي.

وهذا في إطار مهمة أخرى ونشاط  آخر له كالترقية العقارية.


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