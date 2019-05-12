البوشي أمام العدالة في قضية المحافظين العقاريين يوم 22 ماي الجاري

سيمتثل المتهم كمال شيخي المدعو البوشي يوم 22 ماي الجاري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بخصوص قضية المحافظين العقاريين.

ويتعلق الأمر بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة “كمال البوشي”.

يذكر أن المتهم كمال شيخي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي متابع رفقة 12 متهما آخرا في أربعة ملفات يوجد من بينها الملف المتعلق بقضية تهريب الكوكايين الذي” لم يبرمج بعد”.

و كان وزير العدل السابق قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ من الكوكايين بميناء وهران اثبت تورط الى جانب كمال شيخي عدد من الاشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.

وأضاف أن التحقيق الابتدائي افضى الى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في اطار مهمة أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية.

ومن جهة أخرى سيمثل علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “أفسيو” أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بتهمة التزوير واستعمال المزور, حسبما أكده محاميه الاستاذ خالد بورايو.

وصرح هذا الاخير ان موكله “متابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية جواز سفر” دون ان يقدم تفاصيل أخرى.

للتذكير فان علي حداد قد تم توقيفه خلال شهر مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي “أم طبول” بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس.