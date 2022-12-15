البولندي مارتشينياك حكما لنهائي المونديال
بقلم حواز عبد النور
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الحكم الذي سيُدير نهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.
حيث قررت لجنة تحكيم المونديال منح شرف ادارة مواجهة فرنسا أمام الأرجنتين للحكم البولندي، شيمون مارتشينياك.
وتُلعب المواجهة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر بملعب لوسيل بداية من الساعة الـ16:00 بتوقيت الجزائر.
وسبق للحكم البولندي ادارة المواجهة الشهيرة للمنتخب الوطني المحلي أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2021 التي جرت بقطر أيضا.
🟥 #آخر_خبر | البولندي 🇵🇱 شيمون مارتشينياك حكما لنهائي #كأس_العالم_قطر2022 بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷 pic.twitter.com/ZXkYzyFwcS
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 15, 2022
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