البولندي مارتشينياك حكما لنهائي المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الحكم الذي سيُدير نهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث قررت لجنة تحكيم المونديال منح شرف ادارة مواجهة فرنسا أمام الأرجنتين للحكم البولندي، شيمون مارتشينياك.

وتُلعب المواجهة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر بملعب لوسيل بداية من الساعة الـ16:00 بتوقيت الجزائر.

وسبق للحكم البولندي ادارة المواجهة الشهيرة للمنتخب الوطني المحلي أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2021 التي جرت بقطر أيضا.