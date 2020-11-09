“البوليزاريو” تدعو إلى حالة تأهب ويقظة بسبب انتهاكات الجيش المغرب

الرئيس الصحراوي يعقد اجتماعا طارئا لبحث الردّ على تجميع حشود عسكرية مغربية على خط التماس

دعت الأمانة الوطنية لجبهة “البوليزاريو”، الشعب الصحراوي، إلى التجنّد واليقظة، بعد إعلان عن حالة الطوارئ القصوى في أعقاب اجتماع طارئ، ترأسه رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، ابراهيم غالي.

وحثّت الأمانة الوطنية لـ”البوليزاريو” في بيانها، الشعب الصحراوي وجميع مؤسسات الحركة والدولة، للتسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته، “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها”.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، بأن الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ السابع نوفمبر الجاري، والذي خصص لدراسة التداعيات المترتبة عن استمرار الاحتلال المغربي لخرقه الاتفاق العسكري رقم 1 ووقف إطلاق النار.

وبعد علمها بتواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة “الكركارات”، أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، التي لم توقف المغرب عن الاستمرار في هذا الانتهاك، فإن الأمانة الوطنية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”، وأمام هذا التطور الخطير، تعلن حالة الطوارئ وتهيب بالشعب الصحراوي عبر كل تواجداته ومؤسسات الحركة والدولة، التسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته، “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها”.

وأدانت الأمانة العامة تمادي المغرب في احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الإفريقي من جهة، واستمراره في محاولته التملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية – الاتحاد الإفريقي من جهة أخرى، فإنه يحمل المملكة المغربية ما قد ينجر عن هذا الوضع الخطير والمتفاقم.

وأشار البيان إلى أن “الوضع الراهن لا يمكن تجاوزه إلا بإذعان المملكة المغربية للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على كامل ترابه الوطني”.