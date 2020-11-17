“البوليزاريو” تدكّ “أمڤالا” على رؤوس “المراركة”

شنّت عمليات قصف مُركَّز على نفس المنطقة للمرة الثانية خلال يومين

كشفت القيادة العسكرية لـ”البوليزاريو”، مساء أمس، عن حصيلة جديدة لمجريات اليوم الخامس من القصف الذي تشنّه قواتها على مواقع ومخابئ الجيش المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وجاء في بلاغ عسكري أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، حمل رقم 5، بأن قوات جيش التحرير الصحراوي، استهدفت لليوم الخامس على التوالي، تموقعات ومراكز تواجد جيش الاحتلال المغربي، وشنّت عليه قصفا مركزا.

وأوضح البيان أنه جرى فجر أمس الثلاثاء، وللمرة الثانية في ظرف 24 ساعة، استهداف مواقع للجيش المغربي في منطقة “أمڤالا” الشهيرة.

وقال البيان إن مقاتلي الجيش الصحراوي أمطروا قوات الاحتلال المغربية تتمركز في نقطة الإنذار رقم 51 التابعة للفيلق 29 من قوات “المخزن”، ليضيف البيان، بأن القصف بدأ على الساعة ….. وأربعين دقيقة صباحا.

وفي موقع آخر، قامت قوات جيش التحرير الصحراوي باستهداف مواقع لجيش الاحتلال “المخزني” في منطقة “المحبس”، صبيحة أمس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية، فإن القصف المدفعي والصاروخي كان مركّزا، وبدأ على الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، وانتهى بحلول الساعة العاشرة وسبع دقائق، واستهدف ذلك القصف قوات مغربية تابعة للقاعدة 19.

وفي منطقة “حوزة”، قال بيان وزارة الدفاع الصحراوية، إن مقاتليها استهدفوا مواقع لجيش العدو بقصف مركّز بدأ على الساعة الواحدة زوالا وانتهى بعد ربع ساعة.

وحسب نفس المصدر، فإن القصف في تلك المنطقة استهدف قوات عاملة في القاعدة العسكرية الثامنة التابعة للفيلق 70 في الجيش المغربي.

وختمت وزارة الدفاع الصحراوية بيانها، بالتأكيد على استمرار تلك العمليات العسكرية لمواجهة قوات الاحتلال والطغيان المغربي، مشددة على أن تلك الضربات، خلفت أضرارا بشرية ومادية في صفوف جيش نظام “المخزن”.