“البوليزاريو” تدكّ مخابئ الجيش المغربي على طول الأراضي الصحراوية المحتلة

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، أمس، بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شنّت خلال اليومين الماضيين، هجمات جديدة ضدّ مخابئ ومواقع جنود الاحتلال المغربي على طول جدار “الذل والعار”.

وأوضحت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم ١١١، بأن عمليات القصف التي شنّها مقاتلوها، استهدفت قطاعات “حوزة” و”أتويزكي” و”البكاري”.

وفي التفاصيل، قال بيان الجيش الصحراوي، إن مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي، قصفت، ليلة الإثنين، مخابئ جيش “المخزن” المغربي المتمركزين في منطقة “أكرارة الزاوي” بقطاع “أتويزكي”.

وفي حصيلة العمليات العسكرية لنهار أمس الثلاثاء، قال بيان وزارة الدفاع الصحراوية، إن وحدات جيش التحرير الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود العدو المغربي في 6 مواقع، على مستوى ثلاثة قطاعات.

وأوضح البيان بأن المقاتلين الصحراويين دكّوا معاقل الجيش المغربي في منطقة “أكرارة العربي” بقطاع “أتويزكي”، كما جرى استهداف مواقع أخرى لجيش نظام “المخزن” في منطقة “تندكمة البيظة” بقطاع “البكاري”.

وفي قطاع “حوزة”، فقد جرى استهدف 4 مواقع كاملة في يوم واحد، حيث قصف مقاتلو الجيش الصحراوي مخابئ وجحور الجيش المغربي في مناطق “لكطيطيرة” و”تركانت، و”خنكة بنزكة”، ومنطقة “أحريشة ديرت”.