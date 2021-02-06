“البوليزاريو” تستمر في القصف..ونزيف الخسائر مستمر لقوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ86، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومسّ القصف الصحراوي قواعد الإحتلال المغربي بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

بالإضافة الى قصف مناطق القوات المغربية في كل من منطقة ﯕلب أظليم بقطاع تشلة ومنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.

وأضاف نفس البيان، بأن نيران مدفعية “البوليزاريو” دكت منطقة أم أدﯕن بقطاع البﯕاري، اين شوهد الدخان يتصاعد من القاعدة المستهدفة.

أما بمنطقة أﯕرارة لحديد بقطاع الفرسية، وقطاع الﯕلتة، لقد تم قصف معاقل تواجد القوات المغربية هناك ايضا.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات الإحتلال المغربي، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي تقترب من شهرها الثالث.