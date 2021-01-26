البوليزاريو تواصل القصف والجيش المغربي يتكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد

قامت مفارز الجيش الصحراوي اليوم هجمات جديدة إستهدفت حفر وتخندقات جنود الاحتلال المغربي خلف جدران الذل والعار.

وأوضح وزارة الدفاع الصحراوية في البلاغ العسكري رقم 75 أن القصف إستهدف نقاط تخندق جنود الجيش الغربي.

الجيش الصحراوي قصف قصف مركز إستهدف جنود الاحتلال المغربي في منطقة أمكلي النبكة بقطاع أمگالا.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن قصف عنيف إستهدف مواقع العدو في منطقة أﮒليبات العكاية بقطاع البكاري.

بالإضافة إلى قصف مركز إستهدف جنود الاحتلال في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

وأضاف البيان الجيش الصحراوي قصف مركز إستهدف معاقل قوات العدو في منطقة روس بنزكة بقطاع الفرسية.

لليوم 75على التوالي الجيش المعربي يتكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار من الجيش الصحراوي.