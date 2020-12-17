“البوليزاريو” يخترق دفاعات المخزن بـ” ألغام أرضية”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن تطورات متسارعة تعرفها الحرب بين “البوليزاريو” وجيش المخزن في اخر 24 ساعة.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، أن الجيش الصحراوي يستمر في دك وقصف مخابئ جنود الإحتلال المغربي في عدة مناطق على طول جدار الذل والعار.

حيث قام أمس الأربعاء، بقصف مركز إستهدف مواقع جنود العدو في منطقة لخشيبي بقطاع السمارة.

كما كشف ذات البيان، عن تطور جديد ومهم، وهو انفجار لغم أرضي بشاحنة للعدو خلف جدار العار في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري أين تم تدميرها بالكامل.

ليحاول جيش الاحتلال إجلاء المصابين عن طريق سيارة إنفجر بها لغم آخر وتم تدميرها على الفور.

من جانب أخر، تابع ذات البيان سرده لهجومات “البوليزاريو”، حيث استهدفت اليوم، تخندقات العدو في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى منطقة لخشيبي بقطاع السمارة، ومناطق روس الشيظمية وخنگة الشيظمية بقطاع المحبس.

واستهدف القصف أيضا، مناطق روس أوديات أشديدة، منطقة أگرارة الرمث، ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.