“البوليزاريو” يواصل قصفه العنيف على قوات “المخزن” للأسبوع الثالث على التوالي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 21، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

حيث تم قصف أمس الأربعاء مواقع الإحتلال المغربي في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري، ومنطقتي ألفيعيين ولگصيبيين بقطاع الفرسية.

أما بالنسبة لليوم، فلقد تم قصف معاقل تخندق الإحتلال المغربي في منطقة گلب النص بقطاع آوسرد، ومنطقة ام ادكن بقطاع البكاري ومنطقة

تنوشاد بقطاع المحبس.