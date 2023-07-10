البوليساريو: على باريس عدم لعب دور سلبي في القضية الصحراوية

دعا ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، محمد عالي الزروالي، اليوم الإثنين، الحكومة الفرنسية بعدم لعب “دور سلبي” في القضية الصحراوية.

وأشار الممثل، إلى أن السلام يخدم الجميع، بما في ذلك طرفي النزاع ودول المنطقة وأوروبا والعالم،. وأنّ السياسات التوسعية والعدوانية لا تخدم الاستقرار.

وقال الزروالي، خلال استقبال نائب عمدة مدينة لومون الفرنسية، المكلفة بالتعاون والتوأمة والتراث، صوفي موازي، فوجا من “رسل السلام” الصحراويين. إنّ الشعب الصحراوي في وضع دفاع عن النفس.

مضيفاً أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية “طول الانتظار” في حل القضية الصحراوية. بسبب “عدم جديته في تطبيق القانون والشرعية الدوليين”.

كما شكر ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، مسؤولي المدينة وكل من ساهم من متضامنين وعائلات في احتضان أطفال الصحراء الغربية في إطار “عطل في سلام”.

ومن جهتها، ذكرت الناطقة الرسمية باسم الجمعية الفرنسية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية، نادين كوكيارد، بتاريخ التعاون بين المدن الفرنسية والصحراوية وبتاريخ برنامج “عطل في سلام”.

وقالت ذات المسؤولة، إنّ “تواجد الأطفال الصحراويين بفرنسا، يعكس تضامناً إنسانياً مع شعب شرد ظلما من أرضه. من أجل الدفع في اتجاه إنهاء معاناته”.

كما ذكرت صوفي موازي بتاريخ العلاقات الجيدة بين لومون والشعب الصحراوي. قائلة إنّ المدينة الفرنسية تشكّل “جسر تواصل بين شعبين وثقافتين وتاريخين”.

وقدمت نائب العمدة شرحا مفصلا أمام الحضور عن سبب تواجد اللاجئين الصحراويين بعيداً عن وطنهم. وبمراحل نضال الصحراويين من أجل الحرية والاستقلال.