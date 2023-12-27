البويرة.. إختناق شخصين من عائلة واحدة بغاز المدينة  بأولاد البوشية

تدخلت عناصر الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من اجل حادث اختناق شخصين من عائلة واحدة ببلدية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 17سا26د، من اجل حادث تسرب غاز المدينة من المدفأة، بالمكان المسمى أولاد البوشية بلدية ودائرة البويرة.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، اختناق شخصين من عائلة واحدة يبلغان من العمر 65 و 78 سنة.ليتم اسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.