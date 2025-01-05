البويرة.. إختناق 8 أشخاص بالغاز السام

أصيب 8 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بسبب انسداد قناة تصريف الغاز، بالمكان المسمى قرية اغيل اسكسو، بلدية و دائرة حيزر بولاية البويرة، حسب مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بسبب انسداد قناة تصريف الغاز. بالمكان المسمى قرية اغيل اسكسو، بلدية و دائرة حيزر.

حيثخلف الحادث تسمم 08 أشخاص (02 منهم فاقدي للوعي) و 06 آخرين لهم ضيق في التنفس وفي حالة غثيان. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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