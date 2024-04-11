البويرة.. إخراج سيارتين كانتا عالقتين وسط الثلوج بتيكجدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، هذا اليوم من أجل تحرير سيارتين عالقتين في وسط الثلوج بمنطقة تيكجدة ولاية البويرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن السيارتين كانتا عالقتين بمنطقة اسول وعلى متنهم 04 أشخاص.

وقد نجح الأعوان المتدخلين في مهمتهم التي جرت رفقة مصالح الأشغال العمومية بعد مجهودات جبارة وسط ظروف مناخية قاسية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الأشخاص الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 و 42 سنة كلهم في صحة جيدة.