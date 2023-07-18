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قناة النهار

البويرة / إخماد الحريق الذي نشب بأعالي جبال صحاريج بقرية تعساسين

بقلم قناة النهار
البويرة / إخماد الحريق الذي نشب بأعالي جبال صحاريج بقرية تعساسين
حرائق
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البويرة / إخماد الحريق الذي نشب بأعالي جبال صحاريج بقرية تعساسين

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