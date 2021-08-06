البويرة: إخماد الحريق الذي نشب بالمؤسسة الوطنية للدهن بالأخضرية

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، من إخماد الحريق الذي نشب فجر اليوم الجمعة، بالمؤسسة الوطنية للدهن.

وفي بيان للحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الاخضرية على الساعة 03سا10د صباحا من أجل حريق على المؤسسة الوطنية للدهن مدعمة بوحدات القطاع الشمالي للولاية.

واضاف البيان، أن الحريق نشب داخل حضيرة لتخزين بقايا المواد المستعملة والمنتهية الصلاحية حيث أخمد على الساعة 05سا00 د صباحا من طرف أعوان الحماية المدنية.