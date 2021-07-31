البويرة: إخماد حريق أتلف 5 هكتارات من الحشائش الجافة والأحراش

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم السبت من إخماد حريق جاء على حشائش جافة وأحراش بقرية بوزقن بلدية معالة.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت على الساعة 11 و 12د وحدة قطاع بودربالة مدعمة بالوحدة الثانوية الاخضرية وفوج المشاة التابع للرتل المتنقل من أجل إخماد حريق حشائش جافة وأحراش بقرية بوزقن بلدية معالة.

وتم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية على الساعة 17سا15د بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، و أعوان محافظة الغابات مخلفا خسائر قدرت ب 5 هكتارات من الحشائش الجافة والأحراش.

في حين الأملاك المحمية سكنات مجاورة و حقل كبير من أشجار الزيتون.