البويرة: إرسال قافلة تضامنية للمتضررين من الحرائق بالأخضرية

أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ووالي البويرة، اليوم السبت، على انطلاق القافلة التضمانية لسكان المناطق المتضررة من الحرائق بالأخضرية.

وتوجه القافلة التضمانية لسكان المناطق المتضررة من الحرائق بولاية البويرة تحت شعار: “اليد في اليد كلنا إخوة”.

هذا وعرفت ولاية البويرة قبل أيام، وعلى وجه الخصوص منطقة الأخضرية، إندلاع العديد من الحرائق مخلفة خسائر كبيرة.

هذا وحل وفد وزاري قبل يومين، متمثل في وزير الداخلية وزيرة التضامن والأسرة بقرية بريشة لتقديم واجب العزاء لشهداء الحرائق الأخيرة.

وتوقف الوفد الوزاري لتحية أعوان الحماية المدنية المتواجدين في عين المكان لحراسة الغابات.

وتقدم الوزيران، بكل عبارات الشكر والتقدير لجميع الأعوان على كل المجهودات المبذولة في إخماد النيران.