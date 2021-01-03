البويرة: إسعاف 10 مختنقين بالغاز خلال يوم واحد

أخبار الجزائر
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البويرة: إسعاف 10 مختنقين بالغاز خلال يوم واحد
بقلم خالد شودار

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة من إنقاذ 10 أشخاص تعرضوا لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التدخل الأول كان على الساعة 00:32 بأغيل محلة بلدية اهل القصر دائرة بشلول ولاية البويرة.

وخلّف الحادث إختناق 6 أفراد “5 إناث وذكر” تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و39 سنة تم إسعافهم إلى مستشفى البويرة.
كما تدخلت الوحدة الثانوية عين بسام على الساعة 03سا 02د بحي 50 مسكن عين الحجر.

وخلّف الحادث إختناق 4 أفراد (3 ذكور و أنثى ) تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 30 سنة تم انقاذهم اسعافهم إلى مستشفى البويرة.


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