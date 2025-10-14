البويرة.. إصابة أربعة أشخاص في حريق بمصنع للإسمنت اللاصق

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، مساء اليوم الثلاثاء، على الساعة 21:54، لإخماد حريق شبّ في مصفاة مصنع لصناعة الإسمنت اللاصق ببلدية وادي البردي التابعة لدائرة الهاشمية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن الحريق تسبب في إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وقد سخّرت المصالح المعنية لهذا التدخل شاحنة إطفاء واحدة وسيارة إسعاف. في حين تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المصنع.