البويرة.. إصابة أم وابنتيها في حريق مسكن هش

أصيب 3 أشخاص (أم وابنتيها) في حادث نشوب حريق داخل مسكن أرضي هش، بحي رأس بويرة، ببلدية البويرة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 07سا 14د، من أجل إخماد حريق داخل مسكن أرضي هش. بحي رأس بويرة، ببلدية و دائرة البويرة.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المساكن المجاورة، في حين خلف إصابة 03 أشخاص (أم وابنتيها). لهم حروق مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

