البويرة.. إصابة امرأتين بتسمم بمواد تنظيف تحوي مواد كيميائية

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبويرة من اجل اسعاف امراتين تعرضنا للتسمم بمواد تنظيف تحوي مواد كيميائية بحي رأس البويرة.

وتسبب الحادث في التهاب التهاب في الحلق للضحيتين أو كما تعرف بالحروق بالمواد الكيميائية و كذا صعوبة في التنفس.

المرأتان تبلغان من العمر 62 سنة و 37 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار فإن التسمم بالمنظفات والمواد الكيميائية السامة يدخل في تركيب بعض مواد التنظيف المنزلية و المبيدات الحشرية عدة مواد كيميائية.

ويحصل هذا التسمم من خلال التعرض لها بمعدل يفوق المعدل الطبيعي قد يؤثر سلباً على صحة الإنسان سواء كان عن طريق استنشاقها أو بلعها أو امتصاص الجلد لها .