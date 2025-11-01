البويرة.. إصابة شخصين في حادث انحراف دراجة نارية

أصيب شخصين في حادث مرور وقع صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 29 مدخل قرية تالاوقني بلدية بودربالة بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت ممثلة في وحدة القطاع بودربالة على الساعة 09سا15د. لأجل حادث مرور تمثل في انحراف دراجة نارية بالطريق الوطني رقم 29 مدخل قرية تالاوقني بلدية بودربالة.

حيث خلف الحادث إصابة شخصين لهم إصابات خفيفة تم إسعافهم وتحويلهم إلى عيادة أولاد شلابي .

