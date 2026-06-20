البويرة.. إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام تسلسلي بالجباحية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، حادث مرور على مستوى الطريق السيّار اتجاه الجزائر بن هارون، ببلدية الجباحية، حيث أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي لسيارتين، حافلة (تعمل على خط سطيف - الجزائر). وشاحنة، على مستوى الطريق السيّار اتجاه الجزائر بن هارون، بلدية الجباحية ودائرة قادرية.

حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح خفيفة (03 من ركاب السيارة و04 من ركاب الحافلة)، وقُدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقلهم وإجلاؤهم إلى المستشفى المحلي.

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