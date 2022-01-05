البويرة: إصطدام تسلسلي لعدد من المركبات بالطريق السيار في الاخصرية

وقع اليوم الاربعاء حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب بقرية قرقور بلدية الأخضرية ولاية البويرة بعد النفق الثاني.

وفي هذا السياق أفادت مصالح الدرك الوطني أن الحادث نجم عن اصطدام تسلسلي بين 7 مركبات سياحية.( جرارين، شاحنة للوزن الثقيل، و 4 مركبات سياحية.)

وأضافت ذات المصالح أن حركة المرور بطيئة جدا بسبب اكتضاض مروري لحوالي 10 كلم.

كما نصحت السواق بضبط النفس واحترام قواعد السياقة السليمة وتخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان.