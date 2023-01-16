البويرة: إطلاق مشروع مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية

أشرفت السلطات المحلية ببئر غبالو بولاية البويرة على إطلاق أشغال مشروع إنجاز مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية.

وأشرف الوالي عبد الكريم لعموري خلال زيارة عمل إلى هذه البلدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لإنتاج المكملات المعدنية والفيتامينات “اغروفاست” بالبويرة. على أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تغطية نسبة 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من أعلاف الأحياء المائية.

كما أوضح مسؤول المؤسسة العمومية اغروفاست “المتخصصة في التغذية الحيوانية محمد أمين العيساوي. أن الأمر يتعلق “بأول مشروع من نوعه على المستوى الوطني من شانه أن يوفر حوالي 200 فرصة شغل لفائدة شباب هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي”.

وأعرب الوالي في تصريح للصحافة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع. بعد رفع جميع العوائق التي سمحت بالاستفادة من رخصة استغلال و رخصة بناء لانجاز مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية. كما سيتم إنجاز هذا المشروع “الهام” بقرية “راي عبد القادر” بالمخرج الغربي لمدينة بئر غبالو.

وخلال زيارته لبلدية بئر غبالو بالبويرة عاين الوالي أشغال مشروع تهيئة وتغطية “واد الميت” لتفادي الفيضانات. كما أعطى الوالي تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين من أجل تسريع وتيرة الأشغال بغرض تسليم المشروع في أسرع الآجال.

كما قام بزيارة مختلف مصالح العيادة المتعددة الخدمات، قبل تفقد الملعب البلدي، حيث طلب من المسؤولين إعداد دراسة لتوسيع المدرجات.

وبعدها توجه والي البويرة لعموري إلى بلدية عين بسام المجاورة. حيث تفقد بعض المشاريع من بينها مشروع تغطية الملعب البلدي بالعشب الصناعي و مشروع إعادة تهيئة سوق الجملة القديم للخضر والفواكه الذي يرتقب تسليمه في غضون ثلاثة أشهر.

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