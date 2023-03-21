البويرة: إعادة فتح منحدر “الجباحية” أمام شاحنات الوزن الثقيل

سيتم اليوم إعادة فتح الطريق السيار “شرق غرب” على مستوى منحدر الجباحية أمام حركة مركبات الوزن الثقيل.

وحسبما أفادت به مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، فإن الطريق السيار كان مغلقا في وجه حركة الشاحنات من النقطة التي تربطه بالطريق الولائي رقم 05 “منحدر واد رخام” إلى غاية منفذ منطقة الكاليتوس قبل مدينة قادرية.

كما أن مصالح الأشغال العمومية تعمل حاليا على إزالة لافتات المنع تحضيرا لعملية الفتح. مشيرة إلى أن الطريق ظل مغلقا أمام مركبات الوزن الثقيل منذ تاريخ 04 سبتمبر 2022. وقرار الغلق جاء بسبب أشغال الصيانة على منحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه يسمح للشاحنات بالسير في الرواق الأول فقط على مستوى منحدر الجباحية.

وكان سابقا قد كشف محمد الخالدي، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، بأنه تم إطلاق أشغال الصيانة رية على مستوى عدد من مقاطع الطريق السيار.

وأضاف خالدي أن الأشغال جارية بكل من برج بوعريريح و البويرة. رغم بعض التأخر المسجل في هذا المجال من قبل شركات وطنية.

كما كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، أن منحدر الجباحية بولاية البويرة. المعروف بكثرة حوادث المرور و الذي يمتد على مسافة 04 كيلومترات. سيتم إعادة فتحه في الأيام القادمة أمام الشاحنات بعد انتهاء أعمال الصيانة به. مع تخصيص رواق وحيد للشاحنات الكبرى وتحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة.

من جهة أخرى، كشف خالدي، عن إطلاق مناقصة وطنية من أجل البدء في صيانة عدد من مقاطع الطريق السيار بكل من عين الدفلى و البليدة و صولا إلى برج بوعريريج. حيث أعلن عن وجود أكثر من 22 محطة و مركزللصيانة على طول الطريق السيار.

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