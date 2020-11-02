البويرة: إنتشال جثة شخص من داخل بئر وانقاذ آخر

تمكنت عناصر الحماية المدنية بولاية البويرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شخص وإنقاذ آخر من بئر بعمق 15 متر ببلدية عمر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 15.15سا من أجل إنقاذ شخصين من بئر بعمق 15 متر.

حيث تم إنقاذ الشخص الأولى الذي يبلغ 30 سنة وتم اسعافه ثم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، فيما تم انتشال الضحية الثانية متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة.