البويرة.. إنقاذ امرأة ورجل عالقين داخل سيارة بسبب تراكم الثلوج

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، من إنقاذ امرأة ورجل كانا على متن سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوج ببلدية أغبالو.

وأشارت المصالح نفسها أنه تم تحرير سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوج على متنها امرأة و رجل على مستوى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالمكان المسمى عين الزبدة، وهما في حالة جيدة.

