البويرة.. إنقاذ شخصين عالقين في بحيرة تيكجدة

تدخلت فرقة التدخل والتعرف في الأماكن الوعرة التابعة للمركز المتقدم لتيكجدة، ليلة أمس الأحد، لأجل البحث عن شخصين عالقين في بحيرة تيكجدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة، فقد تنقلت الإسعافات إلى غاية الوصول إلى المكان المسمى “chalet de CAF”، اين اضطرت الفرقة إلى الإنقسام إلى فرقتين.

وبقيت فرقة عند سيارات النجدة، بينما واصلت الفرقة الثانية، السير مشيا على الأقدام لمسافة حوالي 12 كم بطريق مكسو بالثلج، مع درجة الحرارة دون صفر درجة مئوية.

ليتم العثور على الضحيتين، منتصف ليلة أمس، وهما في حالة خوف وذعر وارهاق شديد.

وبعد التأكد من سلامة المعنيين، قامت الفرقة باعادتهما إلى غاية موقف السيارات على الساعة الثالثة صباحا.

كما تم اصطحاب الضحيتين، إلى مقر المركز وإطعامهما واوائهم حتى طلوع النهار واصطحابهما إلى مكان تواجد سيارتهما.