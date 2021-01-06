البويرة: إنقاذ عائلة من 6 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة من إنقاذ عائلة تتكون من 6 أشخاص استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية الوحدة الثانوية بالاخضرية صبيحة اليوم على الساعة 04سا و54د.

وسبب الإختناق يعود إلى انبعاث غاز أحادي اكسيد المنبعث من التدفئة بحي 20 اوت بلدية الاخضرية.

وخلّف الحادث 6 مختنقين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و 6 سنوات، تم إنقاذهم و اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الاخضرية.

وأضاف البيان، أن حالات الإختناق بالغاز في الولاية بلغت 66 حالة منذ بداية موسم البرد منها حالة وفاة واحدة.