البويرة: إنقاذ 16 شخصا حاصرتهم الثلوج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية حيزر بالبويرة اليوم السبت، من إنقاذ 16 شخصا حاصرتهم الثلوج.

وحسب ذات المصالح، الأشخاص العالقون هم3 أطفال وإمرأتين و11 رجلا. حاصرتهم الثلوج بالطريق الغير مصنف الرابط بين الطريق الوطني رقم 33 ومنطقة تيكجدة بالمكان المسمى عين علوان.

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عثرت عناصر الحماية المدنية لدائرة “سيدي امحمد بن علي” بولاية غليزان، أمس، على جثة شاب محصورة بين الحجارة في وادي “شعبة مرسى الذيب” بدوار “الدرابلية” بإقليم بلدية “مديونة” في الجهة الشمالية لولاية غليزان.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية جرفته مياه الوادي جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، فقد تحركت عناصر الأمن برفقة عناصر الحماية المدنية والسلطات، للبحث عن الضحية الذي تم الإبلاغ من طرف أهله القاطنين في دوار “الدرابلية” عن فقدانه، مساء الخميس الفارط، ليتم العثور عليه جثة هامدة وعالقة وسط الحجارة على بعد 1.5 كلم من مقر مسكنه.

وجرى تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مازونة، في انتظار عرضها على الطب الشرعي.

الشلف.. التقلبات الجوية تتسبب في انقطاعات جزئية لحركة المرور

وفي ولاية الشلف، تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الولاية، منذ مساء أمس الخميس.في تسجيل انقطاعات جزئية لحركة المرور على مستوى 5 طرقات في كل بلديات “تنس، بوزغاية، تلعصة، تاجنة والظهرة”.

فعلى الطريق الولائي بين “تلعصة” و”تاغزولت”، تسببت الأمطار الغزيرة في حصول انهيار صخري. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية والدرك إلى جانب مصالح الأشغال العمومية والبلدية لإزالة الحجارة وتأمين حركة المرور.

أما في بلدية تنس، فقد تمّ تسجيل تساقط الحجارة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة “قيصر” في بلدية تنس. فيما تم تسجيل انقطاعات جزئية في كل من الطريق البلدي الرابط بين “تاجنة” و”بقعة الدرايز”. جراء انهيار منشأة فنية، والطريق البلدي الرابط بين منطقتي “الخربة” و”العطاطفة” في بلدية “بوزغاية” بسبب انهيار التربة.

وأشارت ذات المصادر، إلى ارتفاع منسوب “وادي جعران” على مستوى قرية “أولاد بوزيان” ببلدية “الظهرة”، مما تسبب في فيضان الوادي. وانقطاع طريق القرية لساعات، في وقت تدخلت مصالح الحماية والدرك الوطني لمساعدة المواطنين على المرور لقضاء حاجياتهم.

الثلوج تتسب في غلق العديد من الطرقات بولايتي البليدة وتيبازة

وفي ولايتي البليدة وتيبازة، تسبب التساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن، ليلة الخميس إلى الجمعة. في غلق العديد من الطرقات وانجراف للتربة.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك في “الشريعة”، لفتح الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين “الشريعة” والبليدة. وإجلاء مستعملي الطريق جراء تساقط الثلوج، فيما وقع حادث مرور في الطريق السيار شرق – غرب. في شطره الرابط بين بلديتي الشفة والعفرون، بالضبط عند مركز الدفع في العفرون باتجاه عين الدفلى، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وفي “الداموس” بإقليم ولاية تيبازة، تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لفتح الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين “الداموس” و”بني ميلك”. على مستوى حي “أكلي سليمان”، بسبب سقوط الأشجار على جنبات الطريق، مما أدى إلى عرقلة حركة السير.

ونبّهت مصالح الدرك مستعملي الطرقات، إلى أخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان. خصوصا في الطرقات المحاذية للمنحدرات الجبلية والتلال لتجنب خطر تساقط الحجارة وانزلاقات التربة على الطريق. نظرا إلى كمية التساقط التي تشهدها معظم مناطق الوطن، خصوصا الأمطار.

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