البويرة: إيداع شخصين متسببين في حرائق الغابات الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بإيداع شخصين الحبس المؤقت لتورطهما حرائق الغابات بكل منبلدية البويرة والقادرية.

ووفق مصالح ولاية البويرة فإن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف شخصين متسببين في إضرام النيران وتدمير الثروة الغابية على مستوى بلدية البويرة والقادرية.

وعلى إثرذلك تم تقديمهما أمام الجهات المختصة قضائيا أين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت.

من جهة اخرى تم توقيف عصابة من 3 أشخاص متورطة في تخريب الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي على مستوى إقليم الولاية

فيما لايزال التحقيق متواصل وسيتم تقديم المعنيين لدى الجهات المختصة قضائيا.