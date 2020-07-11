البويرة: إيداع 3 متهمين في قضية مقتل المحامية طرافي ياسمين الحبس

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البويرة: إيداع 3 متهمين في قضية مقتل المحامية طرافي ياسمين الحبس
بقلم خالد شودار

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين بسام في البويرة اليوم السبت بإيداع 3 متهمين في قضية مقتل المحامية المتربصة طرافي ياسمين المقتولة الحبس المؤقت.

المتهمون سيمثلون للمحاكمة بتهم جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية  القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد، محاول الفعل المخل بالحياء بعنف، جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح.

ووفق بيان للنيابة العامة بمحكمة عين بسام فإنه يتعلق الامر بكل من” ع.ع “والبالغ من العمر 32 سنة وكذا “ص .ص” 29 سنة بالإضافة إلى “ع.م.ي” 23 سنة.

وعثر على جثة الفتاة ومرافقها داخل سيارة، يوم 7 جويلية الماضي بالطريق الوطني رقم 18 ، في جزءه الرابط بين بلديتي بئر أغبالو وعين بسام.


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