البويرة.. احتراق سيارة بالشرفة وأخرى قبل نفق عين شريكي

احترقت سيارة تجارية، اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه قسنطينة، ببلدية الشرفة ولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت وحدة القطاع جباحية، مدعمة بوحدة القطاع عمر، على الساعة 19:06، من أجل إخماد حريق سيارة قبل نفق عين شريكي.

وأكدت المصالح ذاتها أن عملية الإخماد متواصلة، ولم يخلف الحادث أي خسائر بشرية.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية أمشدالة، على الساعة 18:21. من أجل إخماد حريق سيارة سياحية بقرية شكران بلدية الشرفة.

وتم إخماد الحريق، ولم يخلف أي خسائر بشرية.