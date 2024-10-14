البويرة: استقبال الطعون الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية ابتداء من اليوم

تم اليوم الإثنين، نشر قائمة المستفيدين المؤقتين من حصة 14 مسكن ببلدية آث منصور في ولاية البويرة.

وتم هذا تنفيذا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الايجاري.

وأعلمت ولاية البويرة كل طالب سكن بالبلدية المعنية والذي يرى أنه تم إجحاف في حقه .أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية لدى لجنة الطعن بالولاية. في أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ اليوم.